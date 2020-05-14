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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد إصابات منذ 6 أسابيع

الخميس 14/مايو/2020 - 06:07 م
كورونا
كورونا
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سجلت مقاطعة (أونتاريو) الكندية أقل عدد من الحالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 6 أسابيع، حيث يستعد رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، للإعلان عن مزيد من التفاصيل حول خطة إعادة تشغيل اقتصاد المقاطعة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تم تأكيد 258 حالة إصابة بالفيروس يوم أمس الأربعاء، وهو أقل عدد منذ أن تم الإبلاغ عن 211 حالة في 29 مارس الماضي. ويمثل استمرارا لاتجاه هبوطي تشهده المقاطعة منذ أن سجلت 640 حالة قياسية في 25 أبريل الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي جرى تأكيد 346 حالة جديدة في المتوسط ​​كل يوم ولكن هذا الرقم تذبذب، مع ارتفاع مؤخرا بلغ 477 حالة في السابع من مايو.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي انخفض فيها عدد الحالات الجديدة إلى ما دون الحد 300 حالة، حيث لم يحدث ذلك منذ شهر مارس.

كما أعلن مسؤولو الصحة عن 33 حالة وفاة في المقاطعة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1798 حالة.

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