سقوط أمطار غزيرة في الأقصر (صور)

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة بعدة مناطق صاحبها ظواهر طقس أخرى من الرعد والبرق، فيما أعلنت سلطات المحافظة اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة حدوث أي مشكلات أثناء سقوط الأمطار.من جانبه أعلن محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الاقصر، أنه تم رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة.وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أي طارئ والتنسيق مع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهلال الأحمر بالمحافظة لتبليغ الغرفة بالطوارئ فور حدوثها.وتشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، غيوم كثيفة بجميع المراكز والمدن مما ينذر بهطول أمطار متفرقة خفيفة غدا وبعد غد، طبقا لتقرير الأرصاد الجوية.