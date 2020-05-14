84 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 84 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 2189 شخصا، وذلك منذ ظهور الوباء بالسنغال في 2 مارس الماضي.وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية - أنه وبعد فحص 992 شخصا اليوم تأكدت إصابة 84 حالة ووفاة مصاب واحد جراء الفيروس.وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين وصل حتى الآن إلى 842 شخصا، فيما توفى 23 حالة، بينما يتابع 1323 مصابا علاجهم في المستشفيات.