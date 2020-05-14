الكاتب الصحفي علي حسن يستعيد أجمل أيام العمر في «يوم حلو ويوم أحلى»

الكاتب الصحفي علي حسن يستعيد أجمل أيام العمر في «يوم حلو ويوم أحلى»
الخميس 14/مايو/2020 - 04:47 م
رباب الأهوانيطباعة
يحل الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ضيفا على الإذاعي أيمن عطية أبوالعطا في حلقة اليوم من برنامجه يوم حلو ويوم أحلى.
يختار "علي حسن" اليوم الذي رزق فيه ابنته آية كاجمل أيام حياته الشخصية وهي الآن طبيبة امتياز بإحدى مستشفيات شرق القاهرة، ويقول أنه لا يضاهيه يوم آخر إلا يوم رزق ابنه المهندس يوسف.
وفي مسيرته المهنية يختار الكاتب الصحفي علي حسن يوم اختياره رئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط باعتباره اجمل أيام مسيرته المهنية وتتويجا لها.
أما وطنيا فيختار الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ كأجمل أيام الوطن ويؤكد أنه اليوم الذي استرد فيه المصريون هويتهم ووطنهم.
وعربيا يؤكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نصر اكتوبر عام ١٩٧٣ والدعم العربي لمصر حينها كان يوما رائعا في تاريخ الأمة العربية الحديث.
"يوم حلو ويوم أحلى"، يذاع يوميا على إذاعة صوت العرب في الساعة السابعة والنصف مساء على مدار شهر رمضان المبارك.
يختار "علي حسن" اليوم الذي رزق فيه ابنته آية كاجمل أيام حياته الشخصية وهي الآن طبيبة امتياز بإحدى مستشفيات شرق القاهرة، ويقول أنه لا يضاهيه يوم آخر إلا يوم رزق ابنه المهندس يوسف.
وفي مسيرته المهنية يختار الكاتب الصحفي علي حسن يوم اختياره رئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط باعتباره اجمل أيام مسيرته المهنية وتتويجا لها.
أما وطنيا فيختار الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ كأجمل أيام الوطن ويؤكد أنه اليوم الذي استرد فيه المصريون هويتهم ووطنهم.
وعربيا يؤكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نصر اكتوبر عام ١٩٧٣ والدعم العربي لمصر حينها كان يوما رائعا في تاريخ الأمة العربية الحديث.
"يوم حلو ويوم أحلى"، يذاع يوميا على إذاعة صوت العرب في الساعة السابعة والنصف مساء على مدار شهر رمضان المبارك.