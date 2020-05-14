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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الكاتب الصحفي علي حسن يستعيد أجمل أيام العمر في «يوم حلو ويوم أحلى»

الخميس 14/مايو/2020 - 04:47 م
الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي حسن
رباب الأهواني
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يحل الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ضيفا على الإذاعي أيمن عطية أبوالعطا في حلقة اليوم من برنامجه يوم حلو ويوم أحلى.

يختار "علي حسن" اليوم الذي رزق فيه ابنته آية كاجمل أيام حياته الشخصية وهي الآن طبيبة امتياز بإحدى مستشفيات شرق القاهرة، ويقول أنه لا يضاهيه يوم آخر إلا يوم رزق ابنه المهندس يوسف.

وفي مسيرته المهنية يختار الكاتب الصحفي علي حسن يوم اختياره رئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط باعتباره اجمل أيام مسيرته المهنية وتتويجا لها.

أما وطنيا فيختار الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ كأجمل أيام الوطن ويؤكد أنه اليوم الذي استرد فيه المصريون هويتهم ووطنهم.

وعربيا يؤكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نصر اكتوبر عام ١٩٧٣ والدعم العربي لمصر حينها كان يوما رائعا في تاريخ الأمة العربية الحديث.

"يوم حلو ويوم أحلى"، يذاع يوميا على إذاعة صوت العرب في الساعة السابعة والنصف مساء على مدار شهر رمضان المبارك.

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