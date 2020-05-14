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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى استقلالية جهاز مكافحة الإرهاب

الخميس 14/مايو/2020 - 03:45 م
الكاظمي
الكاظمي
وكالات
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دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى استقلالية جهاز مكافحة الارهاب وإبعاده عن التدخل السياسي.

وشدد الكاظمي، خلال زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه بقياداته، على أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة، وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن التدخل السياسي.

ودعا إلى "ضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاته"، مشيدا بـ"جهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للارهاب وعصابة داعش والمساهمة بالنصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وكان الكاظمي قد اجتمع أمس مع القيادات العسكرية خلال زيارته مقر وزارة الدفاع.

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