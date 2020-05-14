طلب إحاطة لتأجيل تطبيق التسعيرة الجبرية على المستلزمات الطبية

وجهّت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تأجيل تحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.وقالت النائبة - في طلبها اليوم الخميس - إن الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا أمس بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا.وأوضحت أن التسعير الجبري على المستلزمات الطبية الهدف منه ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار واستغلالهم، الذين يسعون من وراء كل أزمة تحقيق مكاسب، حتى لو كانت على حساب الوطن والمواطنين، ويقضي تمامًا على ظاهرة السوق السوداء.ولفتت إلى أن القرار كان ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات ومنافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال حبسها أو عدم إعلانها للجمهور، أو الامتناع عن بيعها ويتضمن ذلك عقوبات للمخالفين.