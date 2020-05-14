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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 68 مصريًا قادمًا من العزل بمرسى علم

الخميس 14/مايو/2020 - 02:10 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 68 راكبًا مصريًا قادمًا من مدينة مرسى علم عقب قضائهم فترة العزل الطبي والاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عدم حملهم للفيروس القاتل، وذلك عقب وصولهم من الكويت، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في تلك الحالات.

ووصل الركاب على متن رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 185، والقادمة من مطار مرسى علم، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول بسرعة، عقب الكشف الطبي عليه من جانب إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

وتواصل وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، عقب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لتوجهيات وتعليمات القيادة السياسية.

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الخميس، عدة رحلات جوية استثنائية قادمة من الكويت ودول أخرى لنقل أكثر من 1000 راكب مصري إلى القاهرة.

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