أوبك: العراق ملتزم باتفاق «أوبك+» لخفض إنتاج النفط

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم، أنها تلقت من وزير المالية العراقي ووزير النفط بالوكالة الدكتور علي علاوي، تعهد بالتزام العراق بتنفيذ حصتها فى اتفاق خفض الإنتاج الطوعي للمنتجين فى "أوبك +".وقال بيان لمنظمة أوبك اليوم الخميس أن اتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "وبك +" يقضي بخفض المعروض العالمي من النفط الخام بـ 9.7 مليون برميل يوميا، وقد تم التوصل إليه في اجتماعي أوبك التاسع والعاشر (غير العاديين) مع وزراء دول خارج أوبك، يومي 9 و12 أبريل الماضي على التوالي عبر تقنية الفيديو.ولفت البيان الى أن الوزير العراقي دعا المحللين في وسائل الإعلام وشركات الطاقة، إلى الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية، كمصدر وحيد للمعلومات المتعلقة بالسياسات النفطية في البلاد.