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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طريقة عمل كمامة في المنزل ونوع القماش المستخدم (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 12:56 م
كمامة
كمامة
هدير شعراوي
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن هناك بدائل للكمامة، خاصة مع عدم قدرة البعض ماديًا على شراء الكمامة الطبية يوميًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأزمة كورونا.

وأضاف الناظر خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن استبدال شراء الكمامة عن طريق تفصيلها بالمنزل بعدة خطوات بسيطة، مشيرًا إلى أن السبب وراء تفصيل الكمامة الطبية من 3 طبقات، هو الحد من انتقال الهواء عبر هذه الطبقات، وبالتالي تحد من انتقال عدوى كورونا.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن تفصيل الكمامة يتم عن طريق استخدام قماش من القطن وتقسيمه على ثلاث طبقات وتخييطها عن طريق الرباط الطبي، ومن الممكن غسل الكمامة بعد استخدامها بالماء والصابون، خاصة أن هذه الوسيلة هي خط الدفاع الأول للقضاء على الفيروس.

وأوضح هاني الناظر أن الطريقة المثلى لاختبار درجة أمان الكمامة الطبية هي ارتداؤها ومحاولة إطفاء عود من الكبريت أو نيران ولاعة بالفم، لافتًا إلى أنه في حالة انطفاء النيران فإن الكمامة الطبية تكون في هذه الحالة غير آمنة على الإطلاق وتسهل من عملية دخول الرذاذ وعدوى كورونا إلى الأنف والفم.

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