الإحصاء: طفرة فى إنتاج المشتقات البترولية.. والسولار يقفز 44%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر حققت طفرة فى إنتاج السولار بنسبة زيادة قدرها 44% خلال عام، بعد أن قفز حجم الإنتاج إلى 717 ألف طن خلال شهر فبراير 2020 مقابل 497 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفى المقابل تراجع استهلاك السولار من 1.118 مليون طن لـ1.035 مليون طن.وأضاف جهاز الإحصاء أن الإنتاج المحلى من البوتاجاز شهريًا سجل ارتفاعًا إلى 168.3 ألف طن خلال شهر فبراير 2020 مقابل 159 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفى المقابل انخفضت الكميات المستوردة من 160 ألف طن لـ150 ألف طن، وتراجع الاستهلاك أيضًا من 322 ألف طن لـ328.7 ألف طن.