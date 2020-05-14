مصريون عائدون من الخارج: تحيا مصر والرئيس السيسى (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة "الأولى" فيديو لمصريين عائدين من الخارج يشيدون بأماكن الإقامة والمتابعة الطبية لهم.وقال أحد المواطنين خلال الفيديو: "تحيا مصر والرئيس السيسى، اللي بيحصل دا محصلش في أي دولة في العالم"، منوهًا بأن الغرفة لشخصين فقط.وأكد أحد العائدين من الخارج أن الغرفة بها جميع احتياجتهم الشخصية واللوازم الأساسية، وقال آخر: "ألف تحية للرئيس السيسي وللحكومة المصرية".وكانت الحكومة المصرية قداستجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتي منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وجهزت السلطات المصرية، أماكن للحجر الصحي للعالقين العائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، بأبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الشائعات.