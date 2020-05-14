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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موجه لغة إنجليزية متهم بالنصب على راغبي السفر في سوهاج

الخميس 14/مايو/2020 - 12:37 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط موجه لغة إنجليزية بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على آخرين والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية.

حيث تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية.
وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتبين قيام (موجه "لغة إنجليزية"- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية للعمل بها والاستيلاء من الشاكيين على مبلغ (خمسين ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (مائة وأربعين ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتدبير فرص عمل لهما بها، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
يأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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