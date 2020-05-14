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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:27 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال باحثون أمريكيون اليوم الخميس، إن أكثر من ثلث المرضى الذين يعالجون من مرض كوفيد-19 من خلال منظومة طبية كبيرة في نيويورك أصيبوا بتلف كلوي حاد وأن حوالي 15% احتاجوا الغسيل الكلوي.

وأجرى الدراسة فريق بشركة نورثويل هيلث أكبر مؤسسة لتوفير الرعاية الصحية في ولاية نيويورك.

وقال الدكتور كينار جافري الذي شارك في إجراء الدراسة، وهو الرئيس المشارك لقسم طب كلى الأطفال في هوفتسرانورثويل في جريت نيك بولاية نيويورك "اكتشفنا في أول 5449 مريضا أن 36.6 في المئة أصيبوا بتلف حاد في الكلى".

ونشرت نتائج الدراسة في دورية (كيدني إنترناشيونال).

ويحدث التلف الكلوي الحاد عندما تتوقف الكلى عن أداء وظيفتها وتعجز عن تنقية السوائل في الجسم البشري.

وقال جافري في مكالمة هاتفية إن من هؤلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوي احتاج 14.3% عمليات غسيل كلوي.

وهذه هي أكبر دراسة من نوعها حتى الآن تتعمق في بحث إصابات الكلى عند مرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جافري إنها قد تكون مفيدة إذ تواجه مستشفيات أخرى موجات جديدة من المصابين بالفيروس الذي أصاب أكثر من 4.3 مليون شخص وقتل أكثر من 295 ألفا في مختلف أنحاء العالم.

وكانت عدة جماعات قد لاحظت زيادة معدلات الفشل الكلوي بين مرضى كوفيد-19.

وفحص جافري وزملاؤه السجلات الطبية لعدد 5449 من مرضى كوفيد-19 الذين دخلوا المستشفيات في الفترة من أول مارس إلى الخامس من ابريل.

وقال جافري إن الفشل الكلوي حدث في حالات كثيرة تقريبًا في الوقت الذي احتاج فيه المرضى توصيلهم بأجهزة تنفس.

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