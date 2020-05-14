أسرار المحادثات التركية- الإسرائيلية في المتوسط

كشفت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية عن المحادثات السرية التي تجرى بين المسئولين الأتراك والإسرائيلين.وقالت الصحيفة إن مسئولين من إسرائيل وتركيا يعقدون محادثات سرية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط.وأثارت اتفاقية مماثلة في نوفمبر الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس ضجة في اليونان وقبرص، الذين اشتكوا من أنها سمحت لتركيا بالتنقيب بشكل غير قانوني عن الغاز في مياهها الإقليمية.وأدانت إسرائيل هذه الصفقة باعتبارها غير قانونية، لكنها قالت في ذلك الوقت إنها "لن ترسل بوارج لمواجهة تركيا".وأكدت الصحيفة أن أي اتفاق جديد بين إسرائيل وتركيا يمكن أن يؤثر أيضًا على الحدود البحرية لقبرص والمناطق الاقتصادية الخالصة ويتعارض مع الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل وقبرص خاصة فيما يتعلق باستكشاف النفط والغاز.وتابعت أن قبرص ومصر وفرنسا واليونان والإمارات العربية المتحدة أدانوا الأسبوع الماضي الأنشطة غير القانونية والتوسعية لتركيا في البحث عن الغاز الطبيعي في المياه القبرصية.ومع ذلك، لم توقع إسرائيل على ذلك البيان، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها "فخورة بعلاقاتنا الدبلوماسية مع تركيا".