غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن أنه قرر تطبيق غرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه على السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كارتداء الكمامة، وتعقيم السيارات.



وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم سيبدأون التطبيق اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أنه وجه مدير عام المواقف بتوفير الكمامات للسائقين بسعر التكلفة.



وأكد محافظ الشرقية: "مفيش عربية هتتحرك من غير ما السائق يكون مرتدي الكمامة"، مؤكدًا أن رؤساء المراكز موجودون في الشارع لمتابعة تطبيق الإجراءات.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.