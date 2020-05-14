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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع الفيوم (صور)

الخميس 14/مايو/2020 - 11:03 ص
حملة رفع الإشغالات
حملة رفع الإشغالات
الفيوم - زينب علاء
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تابع المهندس أيمن عزت، سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، الحملة المكبرة لنقل سوق الجملة والباعة الثابتين، برئاسة مراد مسعود رئيس المركز، وقوة أمنية برئاسة العميد محمد جلال مأمور المركز، والرائد إسلام العصار نائب المأمور، وشرطة مرافق الفيوم، برئاسة النقيب شعبان محروس، ورجال الوحدات المحلية، والنواب ورؤساء القرى وقسم الإشغالات بالوحدة.

حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواى حملة مكبرة، فجر اليوم؛ لرفع كل أغراض الباعة الثابتين، وتجار الجملة وبضائعهم، من شوارع المدينة، وشارع الجمهورية بالكامل، وشارع السنترال، وشارع البحر المغطي بأبو جنشو، ومنطقة بنك القاهرة، وشارع شرق السكة الحديد، وجميع شوارع المدينة.

وذلك لنقلهم إلى سويقة الشيخ رضوان بعد أعمال النظافة والإنارة بها، وسويقة الشيخ عبدالعليم بعد تمهيدها والمقر الجديد بمنطقة المرمح بعد رفع التراكمات ومخلفات هدم المباني، مع إلزام البائعين بالمسافات الآمنة والتنبيه بالالتزام بارتداء الكمامات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان أولًا بأول، بالإضافة لاتخاذ كل الإجراءات لمنع انعقاد السوق الأسبوعي للمدينة ومنع الأسواق والسويقات بالمدينة والقرى.

وكذلك التنبيه عليهم بالالتزام بمواقعهم وعدم المخالفة لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية والغرامات المباشرة والمصادرة النهائية للبضائع، وكذلك أصحاب المحلات بشارع الجمهورية الإلتزام بمحلاتهم والرصيف.

وتمكنت الحملة أيضًا من التحفظ على 4 مركبات "توك توك" مخالفة لقرارات حظر التجوال وعدم الالتزام بالأوقات المحددة (التاسعة مساءً) وسيتم التطبيق على الجميع دون استثناء، وإزالة 4 أكشاك مخالفة بالإضافة إلى تندات ومظلات وشوادر خشبية تعوق الطريق وتسبب إشغال بالشوارع الرئيسية والجانبية ورفع كل العربات الخشبية المتنقلة المستخدمة لبيع الخضر والفاكهة.
الفيوم
الفيوم
الفيوم
الفيوم
الفيوم
الفيوم
الفيوم
الفيوم
الفيوم
الفيوم

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