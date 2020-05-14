سيدة تتهم طليقها بخطف طفلها لإجبارها على الرجوع لعصمته

"تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوى قضائية تطالب فيها بضم حضانة نجلها تحمل رقم "٦٢٢٨" لسنة ٢٠٢١ بعد قيام طليقها بخطفه لإجبارها على العودة له مرة أخرى.وقالت جهاد فى دعواها: "أذاقنى العذاب ألوانا من كل شىء سيئ، تحملته ٣ سنوات لكنى لم أحتمل الحياة مع رجل خائن، ويستغل أى فرصة لغيابى ليخوننى".وأضافت: "اكتشفت بعد زواجنا مباشرة أنه يشرب خمورا وسجائر بطريقة لا تحتمل، حاولت معه بكل الطرق للتقليل أو الامتناع عن هذه السلبيات لكن بلا جدوى، ولم أنل منه سوى الضرب والإهانة".وتابعت: "كنت على علم بارتباطه بصداقات كثيرة مع الفتيات، لكن أخيرا اكتشفت بأن هذه العلاقات كانت أكبر من الصداقات بكثير ووجدت على جهاز لاب توب الخاص به صورا خاصة لهؤلاء الفتيات بأوضاع مخلة وصورا أخرى تجمعه بهن، اصطحبت ابنى وتركت المنزل وطلبت منه الطلاق وديًا رفض، فلجأت للقضاء وتمكنت من خلعه، فقام بأخذ ابنى بحجة بأن والده مريض ويطلب رؤيته ورفض إرجاعه وأخبرنى بأننى لن أشاهد ابنى مرة أخرى إلا إذا وافقت على العودة له مرة أخرى فلجأت للقضاء وحررت دعوى بضم حضانة ابنى".