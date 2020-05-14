«هاميلتون» يتصدر قائمة «صنداى تايمز» لأغنياء الرياضة

كشفت صحيفة" صنداي تايمز" أن لويس هاميلتون بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات هو أغنى رياضي في المملكة المتحدة بثروة صافية تبلغ 224 مليون جنيه استرليني (275.6 مليون دولار).وارتفعت ثروة هاميلتون، الذي وقع عقدا مع مرسيدس في 2018 مقابل 40 مليون جنيه استرليني في العام، بواقع 37 مليون جنيه استرليني خلال العام الماضي.وفي قائمة الأغنياء التي أعلنتها صنداي تايمز، كان لاعب الجولف روري مكيلروي، الذي عاد لقمة التصنيف العالمي في فبراير لأول مرة منذ 2015، هو الرياضي الآخر الوحيد بثروة صافية تبلغ 170 مليون جنيه استرليني.وتبلغ ثروة لاعب كرة القدم الويلزي جاريث بيل، الذي يجني 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بعد خصم الضرائب في ريال مدريد، 114 مليون جنيه استرليني وهو الأغنى في قائمة الرياضيين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أقل.وهيمنت الشخصيات الرياضية على قائمة الأغنياء الشبان إذ بلغ عددهم 18 من بين 50 مركزا، وكان الملاكم أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل هو الوحيد في القائمة من رياضة أخرى غير كرة القدم.وجنى جوشوا حوالي 78 مليون جنيه استرليني من نزالين ضد آندي رويز جونيور العام الماضي ليرفع ثروته الصافية إلى 107 ملايين.