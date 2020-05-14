رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«هاميلتون» يتصدر قائمة «صنداى تايمز» لأغنياء الرياضة

الخميس 14/مايو/2020 - 04:32 ص
لويس هاميلتون
لويس هاميلتون
أ ش أ
طباعة
كشفت صحيفة" صنداي تايمز" أن لويس هاميلتون بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات هو أغنى رياضي في المملكة المتحدة بثروة صافية تبلغ 224 مليون جنيه استرليني (275.6 مليون دولار).

وارتفعت ثروة هاميلتون، الذي وقع عقدا مع مرسيدس في 2018 مقابل 40 مليون جنيه استرليني في العام، بواقع 37 مليون جنيه استرليني خلال العام الماضي.

وفي قائمة الأغنياء التي أعلنتها صنداي تايمز، كان لاعب الجولف روري مكيلروي، الذي عاد لقمة التصنيف العالمي في فبراير لأول مرة منذ 2015، هو الرياضي الآخر الوحيد بثروة صافية تبلغ 170 مليون جنيه استرليني.

وتبلغ ثروة لاعب كرة القدم الويلزي جاريث بيل، الذي يجني 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بعد خصم الضرائب في ريال مدريد، 114 مليون جنيه استرليني وهو الأغنى في قائمة الرياضيين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أقل.

وهيمنت الشخصيات الرياضية على قائمة الأغنياء الشبان إذ بلغ عددهم 18 من بين 50 مركزا، وكان الملاكم أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل هو الوحيد في القائمة من رياضة أخرى غير كرة القدم.

وجنى جوشوا حوالي 78 مليون جنيه استرليني من نزالين ضد آندي رويز جونيور العام الماضي ليرفع ثروته الصافية إلى 107 ملايين.

موضوعات متعلقة

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

16548 إصابة و264 وفاة بكورونا في إسرائيل

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

أكاديمى: يجب عدم التعويل على وعى المواطنين فى أزمة كورونا

''الإعلاميين" تعتمد عضويات جديدة

يمنى عن أعمال إبراهيم نصر: أطلب بإعادة بث "الكاميرا الخفية" تكريمًا له

عمرو السولية: لم أفكر فى الرحيل عن الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر