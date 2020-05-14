جومانا مراد: الجمهور حبنى فى «خيانة عهد» رغم الشر

أكدت النجمة جومانا مراد، أنها تتابع رد فعل المشاهدين بشكل مستمر، من خلال السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها وجدت أن دورها في مسلسل «خيانة عهد»، وشخصية شيرين التي تؤديها نالت إعجاب المصريين والعرب.وقالت جومانا، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنها تفضل الأدوار المركبة التي تستفز المشاهدين، وتحظى بحبهم في ذات الوقت، موضحة أن دورها في مسلسل «خيانة عهد»، أحدث حالة في مصر، والمجتمع العربي.وأردفت: «رغم كل الشر في الشخصية، إلا أن المشاهدين أحبوها»، مشيرة إلى أن هذه النوعية من الأدوار تظهر إمكانيات الممثل.وكشفت جومانا السر وراء ابتعادها عن الشاشة 7 سنوات، قائلة إنها كانت ترعى والدتها، وابنها محمد، وأن اهتمامها بأسرتها كان السبب الرئيسي في ابتعادها عن الشاشة.وأضافت أنها كانت تعتبر فترة الابتعاد عن الساحة الفنية مجرد وقت وستعود مرة أخرى، مردفة: «كنت راجعة راجعة، وكنت فاكرة أنها صعبة، لكن لما وقفت أمام الكاميرا حسيت أني لم أغيب ثانية عنها».