سميرة عبدالعزيز: «أنا ضد اللي بيلبسوا مقطع»

أعربت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن تقديرها واحترامها للأعمال المسرحية التي يقدمها الفنان الكبير محمد صبحي.وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز في حوارها ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الفنان محمد صبحي يقدم في أعماله المسرحية فكرة وطنية ممزوجة بالكوميديا.وتابعت: "أنا ضد أي عمل فني يقدم لمجرد الضحك فقط، وضد اللي بيلبسوا مقطع وبينكشوا شعرهم عشان يضحكوا الناس"، مشددة على ضرورة أن يتضمن أي عمل فني فكرة وموضوعا يستفيد منها المشاهد.وأشارت إلى أنها من أنصار الفن النظيف الذي يحترم عقل المشاهد، متابعة: "الرجالة اللي طالعين يرقصوا ويلبسوا شورتات عشان يضحكوا الناس ده مش فن ده تهريج".