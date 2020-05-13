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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإعلاميين» تعتمد عضويات جديدة.. ولجنة القيد: نفحص كل الورق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:53 م
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين
الحسين عبيد و محمد جعفر
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أعلن مجلس إدارة نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، اعتماد محضر قيد جديد وإصدار عضويات جديدة للأعضاء الجدد وذلك بعد أدائهم القسم المهني المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 أمام مجلس النقابة.

وقال محجوب سعده عضو لجنة القيد، في بيان، إن العمل في لجنة القيد مستمر ونفحص جميع أوراق المتقدمين للقيد وتعتمد اللجنة العضويات بعد استيفاء شروط القيد.

وأضاف خالد فتوح عضو المجلس وعضو لجنة القيد، أن العمل لم يتوقف في اللجنة، داعيا جميع الزملاء الذين تم اعتماد أسمائهم التوجه إلى مقر النقابة بجاردن سيتي للحصول على بطاقة العضوية وأداء قسم المهنة.

وذكر أيمن عدلي عضو مجلس النقابة وعضو لجنة القيد، أن سياسة النقابة التيسير على الأعضاء ونحاول جاهدين سرعة إنهاء إجراءات قيدهم وفقا للقانون.

وطمأن نقيب الإعلاميين، كل المتقدمين بأوراقهم لطلب القيد بأنه يتم النظر في كل الأوراق، مطالبا بضرورة المتابعة المستمرة لسير أوراقهم من خلال مقر النقابة أو الموقع الرسمي أو الجروبات المخصصة للأعضاء أو شئون القيد.

وكانت لجنة القيد اجتمعت على مدار الأسبوع الماضي وفحصت أوراق المتقدمين واعتمدت عضوية من توفرت فيهم شروط القيد.

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