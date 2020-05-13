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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

غدًا.. جامعة شريف هداية بإندونيسيا تشارك في «صلاة من أجل الإنسانية»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:40 م
جامعة شريف هداية
جامعة شريف هداية
أميرة العناني
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تعقد جامعة شريف هداية الإسلامية الحكومية بإندونيسيا غدا الخميس، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والمستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وكبار رجال الدولة، وجميع الطوائف الدينية بإندونيسيا، للمشاركة في المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية تحت عنوان "صلاة من أجل الإنسانية".

ومن المقرر أن يلقي المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المستشار السابق لشيخ الأزهر، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للإعلان عن شكره وتقديره لرئيس وحكومة وشعب إندونيسيا بجميع طوائفة الدينية على استجابتهم للمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

كما سيلقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كلمة للشعب من قصر الرئاسة الإندونيسي في مدينة بوغور جنوب جاكرتا، بهذه المناسبة للإعلان عن ترحيبه ودعمه للمبادرة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، ولهدف حثه علي المشاركة بالصلاة والدعاء في ذلك اليوم من أجل أن يرفع الله البلاء والوباء عن الإنسانية.

يأتي ذلك استجابة للمبادرة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية أوائل الشهر الجاري لشعوب العالم كافة تحت عنوان "صلاة من أجل الإنسانية" بتخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم الاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.
غدًا.. جامعة شريف هداية بإندونيسيا تشارك في «صلاة من أجل الإنسانية»
غدًا.. جامعة شريف هداية بإندونيسيا تشارك في «صلاة من أجل الإنسانية»

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