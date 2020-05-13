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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشى يشيد بأهالى قرية الخطارة فى قنا بعد عزل أنفسهم طواعية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:30 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بأهالي قرية الخطارة في قنا بعدما قاموا بعزل أنفسهم طواعية، فور ظهور 25 إصابة بفيروس كورونا، بين أبنائها.

وقال"الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "لم ينتظروا تدخل الدولة أو وصول المسئولين أو الأطباء".

وأضاف: "البعض يشعر بالمسئولية، وآخرين يواجهون الأمر باستهانة، تجاوزنا مرحلة النصائح، وأعتقد أننا وصلنا إلى حالة أن يكون الشخص لديه وعي شديد بخطورة الفيروس القاتل، فمن يستهين بالأمر سوف يعود في النهاية إلى أسرته وقد يلحق الضرر بهم".

وأكد الإبراشي، أن التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو الحل، لحين الوصول لعلاج، مشيرًا إلى أن العالم كله بدأ عملية التعايش.

واستعرض "الإبراشي"، بعض المشاهد التي انتقدها، منها صور جلسة صلح بين عائلتين في أسوان، عقدها أحد النواب، وأخرى لإفطار جماعي لبعض المواطنين، وعلق قائلًا: "هذه صور سلبية تضر بالصحة، ولا يجب أن تستمر هذه المشاهد في ظل تعرضنا لجائحة".

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