«الصيادلة» تخاطب «الصحة» لموافاتها ببيانات أعضائها من ضحايا كورونا

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر اليوم الأربعاء، خطابا إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لموافاة النقابة أولا بأول ببيانات الصيادلة الذين توفوا بفيروس كورونا والمصابين أيضا ليتسنى للنقابة تقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.وأكدت النقابة حرصها على تقديم الدعم النقابي لأعضائها ومساندتهم فى ظل هذه الظروف، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.كما أرسلت النقابة خطابا أيضا للنقابات الفرعية لسرعة التواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة لموافاتها بأسماء الصيادلة المتوفين والمصابين بكورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.