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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«النقد الدولى» يواصل مناقشاته لخطة الإصلاح فى لبنان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:22 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
راندا التوني
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بدأ خبراء صندوق النقد الدولي، أول أمس الإثنين عقد اجتماعات "عن بُعد" مع الفريق الاقتصادي في لبنان ويضم غازي وزني، وزير المالية وفريقه، وكبار المسئولين في مصرف لبنان.

وناقش الطرفان قضايا محددة تتعلق بالاقتراحات المقدمة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو، وتستمر هذه المناقشات في الأيام المقبلة.

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