أقدم بائع «مخلل» بالفيوم: الإقبال ضعيف في ظل أزمة كورونا (صور)

يعتبر المخلل من الأطباق الرئيسية على مائدة الأسرة المصرية، خاصة فى شهر رمضان، لفتح الشهية."الدستور" التقت بصاحب أقدم محل لبيع المخلل بشارع درب حرازه، حيث قال كمال عيسى محمد، وشهرته "أبو شنب" إن جده أسس المحل عام ١٩٥٠م، وكان أول محل لصناعة المخلل في الفيوم، ووالدي ورث العمل عن جدي، ثم أنا وأشقائي، حيث أنني أعمل في هذه المهنة منذ ٣٠ عاما مع والدي.وأوضح عيسى، أن المحل يعمل طوال العام وليس في رمضان فقط، ويقبل عليه المواطنين لشراء أنواع المخللات المختلفة، لكن في رمضان هذا العام يختلف الوضع في ظل جائحة كورونا، حيث أصبح الإقبال ضعيفًا على شراء المخلل، فنحن ننتظر الموسم كل عام.وأوضح عيسى، أنه يبدأ التجهيز وتخليل الخضروات قبل حلول شهر رمضان بفترة، لافتا إلى أن كل نوع له طريقة خاصة فى التخليل حسب موسم الخضروات، وتعتمد طريقتنا على التخليل بالماء والملح ونضع نحو 10% فقط ملح متوسط التركيز.وأشار إلى أن الأسعار تبدأ من ٣ جنيهات، وأنهم يتخذون الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وارتداء الجوانتي والكمامات، ومراعاة التباعد بين الناس خلال الشراء.