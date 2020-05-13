رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:09 م
شعب السامر
شعب السامر
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثا عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "شعب السامر.. أقلية في أقصى الأرض" من تأليف الباحث طارق الحاسي.

والكتاب هو أول كتاب باللغة العربية عن شعب السامر٬ وهم أقلية تعيش في كل من السويد والنرويج وفنلندا وروسيا. تاريخ السامر وعاداتهم ودياناتهم العجيبة التي انقرضت٬ ورعيهم لغزلان الرنة قديما وحديثا.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:"لم يكن السامر يجمعون ثرواتهم في صناديق أو خزائن، بل كانوا يدفنون أشياءهم الثمينة. كان للسامر قوانين متعارف عليها بينهم، لكنها لم تكن مكتوبة لأنهم كانوا أميين. لم يذكر التاريخ أن السامر دخلوا حربا فيما بينهم أو ضد شعب آخر. لكن هذا لا يعنى أن هذا لم يحدث.

عاش السامر في عصور ما قبل التاريخ. كانوا يعتبرون أن الطبيعة لا يمكن أن تملك، وعاشوا في مجتمع عشائري، كل عشيرة تنقسم إلى سلالتين أو أكثر. لقيادة العشيرة كان يوجد مجلس يتكون من بالغين يملكون حق التصويت، كان الشخص الذي يحظى بأكبر قدر من الثقة يصبح زعيما.

من خلال حكايات السامر، نجد أن السامر قد تعرضوا لهجمات عديدة من أقوام عدة. لم يكن هدفا لدى السامر أن يصبح المرء ثريا، بل كان كافيا أن يحظى المرء باحترام العشيرة بسبب شجاعته. لم يذكر أن السامر قد تحاربوا من أجل الأرض، وكانوا مسالمين للغاية. في مجتمع السامر كان الرجال والنساء يصطادون مع بعض، عاشوا على السمك واللحم، ولم تكن للنباتات أهمية كبيرة لدى السامر، لأن المناخ كان قاسيا، ولكي يكفى الأكل كان لكل فرد ميل مربع ليصطاد فيه. يعتقد الباحثون أنه كان لدى مجتمع الصيادين نظام تحديد نسل لكي تكفي الطرائد للجميع."

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. أمريكا تتهم الصين بسرقة أبحاث علاج كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا قد لا يختفي أبدا

بث مباشر لصلاة التراويح من الجامع الأزهر

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

بث مباشر لصلاة التراويح من الجامع الأزهر

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر