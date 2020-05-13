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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل البرنس الحلقة 20.. خروج محمد رمضان من السجن

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:10 م
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
حسين الجندي
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ضمن أحداث مسلسل البرنس الحلقة 20 الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، جمع مشهد بين كل من "علا" الفنانة نور اللبنانية، وشيماء الفنانة دنيا عبدالعزيز والفنانة صفاء الطوخي؛ حيث كشفت لها أنها بحثت لها عن عمل وتحدثت مع أحد رجال الأعمال ليوافق على عمل شيماء في أحد مصانع الأدوية، بينما تحدثت شيماء عن ذكرياتها بعد وفاة والدها ووالدتها لينتقل المشهد إلى منزل الفنان محمد جمعة، الذي يحتضن ابنة رضوان بعد أن عثر عليها في موقف السيارات وظل يبحث عن منزل رضوان البرنس وسأل عنه في الحارة.

مسلسل البرنس الحلقة 20


وجاء المشهد الثاني بين رضوان البرنس الفنان محمد رمضان، والفنان محمد مهران داخل السجن، حيث تحدثا عن علاقة الأخير بنورا شقيقة رضوان الذي قال له رضوان، إنه لا بد أن يبتعد عنها وخاصة أننا في نظر الناس سوابق ورد سجون وهي مهندسة لها مشوارها وطريقها؛ حيث أكد له رضوان أنه يحبه وطلب منه أن يبتعد عن نورا نهائيا.

واستمرت الحلقة بأغنية للمطرب أحمد سعد استخدمها محمد سامي مخرج العمل بمشاهد كشفت عن مرور السنوات على جميع أشقاء رضوان البرنس وعليه هو أيضا في السجن، كما كشفت عن خروج حمادة من السجن أيضا وذهابه إلى فتحي البرنس الذي طلب من أن يعمل معه وهو ما وافق عليه فتحي بينما كشف المشهد عن قيام والدة حمادة بطرده من المنزل بعد علمها بما فعله نجلها.

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وكشفت أحد المشاهد أيضا، تخرج نورا من كلية الهندسة إضافة إلى مشهد محمد جمعة الذي قام بالتقديم للطفلة الصغيرة مريم في المدرسة بينما انتهت الحلقة بمشهد خروج رضوان البرنس من السجن حيث يسجد لله شكرا.

مسلسل البرنس الحلقة 20 يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات منهم الفنانة روجينا والفنان أحمد زاهر وإدوارد وبدرية طلبة ومروة الأزلي وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وحمدي هيكل ورحاب الجمل ومحمد علاء ومحمد جمعة وآخرون، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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