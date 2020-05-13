مسلسل البرنس الحلقة 20.. خروج محمد رمضان من السجن

مسلسل البرنس الحلقة 20

وجاء المشهد الثاني بين رضوان البرنس الفنان محمد رمضان، والفنان محمد مهران داخل السجن، حيث تحدثا عن علاقة الأخير بنورا شقيقة رضوان الذي قال له رضوان، إنه لا بد أن يبتعد عنها وخاصة أننا في نظر الناس سوابق ورد سجون وهي مهندسة لها مشوارها وطريقها؛ حيث أكد له رضوان أنه يحبه وطلب منه أن يبتعد عن نورا نهائيا.واستمرت الحلقة بأغنية للمطرب أحمد سعد استخدمها محمد سامي مخرج العمل بمشاهد كشفت عن مرور السنوات على جميع أشقاء رضوان البرنس وعليه هو أيضا في السجن، كما كشفت عن خروج حمادة من السجن أيضا وذهابه إلى فتحي البرنس الذي طلب من أن يعمل معه وهو ما وافق عليه فتحي بينما كشف المشهد عن قيام والدة حمادة بطرده من المنزل بعد علمها بما فعله نجلها.