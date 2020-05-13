غدًا.. طلاب «2 ثانوي» يؤدون امتحان الرياضيات التطبيقية وعلم النفس إلكترونيا

يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الخميس، امتحاناتهم في الأسبوع الثاني، حيث يؤدي الطلاب الاختبارات في مادتي الرياضيات التطبيقية لشعبة العلمي علوم، وعلم النفس والاجتماع لشعبة الأدبية.ويؤدي الطلاب الامتحانات إلكترونيا من منازلهم من خلال موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بواسطة أجهزة التابلت وبعض أجهزة والحواسب الشخصية وأجهزة المحمول، في المنهج المقرر حتي 15 مارس الماضي.ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.