غدًا.. طلاب «2 ثانوي» يؤدون امتحان الرياضيات التطبيقية وعلم النفس إلكترونيا
الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:09 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الخميس، امتحاناتهم في الأسبوع الثاني، حيث يؤدي الطلاب الاختبارات في مادتي الرياضيات التطبيقية لشعبة العلمي علوم، وعلم النفس والاجتماع لشعبة الأدبية.
ويؤدي الطلاب الامتحانات إلكترونيا من منازلهم من خلال موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بواسطة أجهزة التابلت وبعض أجهزة والحواسب الشخصية وأجهزة المحمول، في المنهج المقرر حتي 15 مارس الماضي.
ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.
في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.
بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.
ويؤدي الطلاب الامتحانات إلكترونيا من منازلهم من خلال موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بواسطة أجهزة التابلت وبعض أجهزة والحواسب الشخصية وأجهزة المحمول، في المنهج المقرر حتي 15 مارس الماضي.
ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.
في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.
بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.