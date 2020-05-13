آمنة نصير: يجب على المرأة أن تعامل أهل زوجها بكرم وأخلاق

أجابت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، على شكوى أحد المواطنين، بأن زوجته لا تهتم بأهله وتهتم بأهلها.وقالت آمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ما تقوم به الزوجة عيب وعليها أن تكرم أهل زوجها.وأوصت المرأة بضرورة أن تتعامل مع أهل زوجها بكرم وأخلاق المرأة المصرية وتكون محبة لأهله، مشيرة إلى أن المرأة عليها أن تكرم أهل زوجها كما تكرم أهلها بل وأكثر.