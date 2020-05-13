إليسا ومايا دياب تهنئان فارس كرم بزواجه

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة الفنان فارس كرم، على زواجه والذي أعلن عنه مؤخرًا.وقالت إليسا، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "بيلبقلك الفرح وإن شاء الله تعيشوا حياة حلوة.. مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك".ورد عليها فارس كرم، قائلًا: "ما رح احكي كتير...الله بيعرف أنت شو بالنسبة إلي.. وأنت بتعرفي.. عقبالك يا عين من عيوني".كما هنأته الفنانة مايا دياب، قائلة: "يا فارس يا قلبي مبروك ومية نقطة عالسطر وبتعمل اللي بيريحك أنت حبيبي والله يقدّملك السعادة مع زوجتك وأحلى عيلة يا رب.. وقريبا رح بوسك لايف وج بوج".وكان فارس كرم، قد أعلن عن زفافه خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "سوالف رمضانية"، مع حسن بلام، قائلًا: "أنا تزوجت فعليًا نقطة ومن أول السطر، وتزوجت بعد الشائعات اللي طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم".وكان الفنان فارس كرم، قد عانى مؤخرًا من انتشار العديد من الشائعات حول ارتباطه مؤخرًا ومنها ما خرج ورد عليها ونفاها ولكن شائعة ارتباطه بهبة عزيز، هو الأمر الوحيد الذي لم يعلق عليه.