شعبة المستلزمات الطبية: ارتداء الكمامة يحمي الشخص بنسبة 30%

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الهدف من ارتداء الكمامة هو الوقاية من الفيروسات، خاصة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المنظمات الطبية أوصت باستخدام الكمامات القماش والتى تحتوى على أكثر من طبقتين.وأضاف الدكتور شريف عزت، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أنه يجب أن تكون الطبقة المواجهة للفم مصنوعة من القطن لتجنب الإصابة بأى حساسية نتيجة الاحتكاك بين الكمامة وسطح الجلد.ونوه رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، بأن ارتداء الكمامة يحمى الشخص الذى يرتديها بنسبة 30% فقط، مضيفًا أنه على الرغم من ارتداء الكمامة من الممكن أن يلتقط الفرد عدوى إذا تعامل مع شخص حامل للمرض وذلك بنسبة 70%.وأوضح أنه من الممكن ألا تظهر على شخص أعراض المرض، ولكنه يكون حاملًا للفيروس، لذلك ينصح بارتداء الجميع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.