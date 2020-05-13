لافروف: الصين مستعدة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مكافحة كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن الصين مستعدة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن بلاده ترى أن تسييس مثل هذا التعاون يعد ضارًا.وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي عبر الفيديو، اليوم الأربعاء: "إنني على يقين من أن الصينيين يقدمون المعلومات، التي جمعوها للتغلب على تفشي عدوى فيروس كورونا على أراضيهم، إلى منظمة الصحة العالمية".وأضاف لافروف: "من الضروري التعامل مع أسباب الإصابة بالفيروس التاجي، وتتعين معالجة هذه المهمة من وجهة نظر أهمية تمكن البشرية من السيطرة على الوباء في المستقبل"، موضحًا أن المسئولين الصينيين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.وتابع: "أنني على ثقة من أن جميع دول العالم مهتمة بهذا الأمر، ونحن ضد تسييس النهج العلمي والإنساني، الذي يهدف إلى حماية موثوقة للبشرية في المستقبل، وضد استخدام هذا النهج العلمي في منافسة غير نزيهة".