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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بومبيو: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:48 م
بومبيو
بومبيو
سارة الشلقاني
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قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ضد ما سماه التهديدات ضدها.

ووصل بومبيو، صباح اليوم، إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتقى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، وعدة مسئولين إسرائيليين، لبحث عدة ملفات مشتركة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وشملت الملفات التي بحثها بومبيو أهمية ضغط الاحتلال الإسرائيلي على إيران، خاصة داخل سوريا، لتحجيم وجودها في المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية، وأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإعلان الحكومة الجديدة.

من جانبه، أعرب نتنياهو ‏عن تقديره لاستمرار الولايات المتحدة في فرض العقوبات ضد إيران، وكذلك الانسحاب من الاتفاق النووي معها.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ظهر غدا الخميس، اليمين الدستوري برئاسة نتنياهو، فيما قدم جانتس استقالته من رئاسة الكنيست، ليكون رئيسا للوزراء بالإنابة، بالإضافة إلى تولي منصب وزير جيش الاحتلال.

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