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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية التركي إلى 4.9 مليار دولار

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:45 م
تركيا
تركيا
وكالات
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قال البنك المركزي اليوم الأربعاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية التركي اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس بفعل زيادة العجز التجاري وانخفاض الدخل السياحي ونزوح أموال محافظ.

وتوقفت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات في مارس 17.8 بالمئة.

وعلى نحو منفصل، تضررت السياحة أيضا بفعل الجائحة مما أدى لانخفاض الدخل من القطاع الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة في تركيا.

وسجل نزوح أموال المحافظ في مارس 5.5 مليار دولار مما ساهم في العجز الذي سجل 120 مليون دولار في مارس 2019.

وعلى الرغم من الزيادة في مارس، فإن المشاركين في استطلاع أجرته رويترز خفضوا توقعاتهم للعجز بنهاية العام ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط في العالم وكذلك التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.

وكان متوسط توقعات العجز بحلول نهاية العام في أحدث استطلاع أجرته رويترز 7.1 مليار دولار.

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