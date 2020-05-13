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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل توجه الشكر لتركيا بعد إرسالها شحنة مستلزمات طبية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:05 م
شحنات طبيبة تركية
شحنات طبيبة تركية
هدير سند
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كشف موقع «تركيا الآن» عن قوة العلاقات بين تركيا وإسرائيل، حيث وجهت السلطات الإسرائيلية الشكر إلى النظام التركي معربة عن محبتها للأتراك.

ونشرت حكومة تل أبيب علي الحساب الرسمي للسلطات الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة شكر بشأن العلاقات الدبلوماسية بينها وبين تركيا.

وقال الحساب في تغريدة له «فخورون بعلاقتنا الدبلوماسية مع تركيا، نأمل في تعزيز علاقاتنا في المستقبل، نرسل حبنا إلى متابعينا الاتراك».

وكانت الصحافة التركية قد كشفت في وقت سابق أن السلطات في أنقرة أرسلت آلاف الأقنعة الواقية والمساعدات الطبية إلى إسرائيل بإذن واستثناء خاصين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جهة، أكد موقع «أوضة تي في» التركي، أن الدفعة الأولى من شحنة الكمامات والمستلزمات الطبية الموجهة لإسرائيل، قد وصلت مطار بن جوريون في تل أبيب، وأنها احتوت على مستلزمات طبية بلغ حجمها 6 آلاف كيلوجرام، ومن المقرر أن يتم استخدامها لحماية العاملين بالقطاع الصحي الإسرائيلي في مواجهة فيروس كورونا.

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