رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 271 محضرا تموينيا.. وضبط 4 طن أسمدة بسوهاج

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:45 ص
محضر تموين
محضر تموين
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 271 محضرا تموينيا متنوعا، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية خارج الجمعيات الزراعية، وذلك خلال حملات تموينية شنتها الوحدات المحلية المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات (التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين)؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح محمد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.

فيما قال على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم تحرير 29 محضر إشغال طريق، وتحرير 36 محضر صحة، وتحرير 4 محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهي الصلاحية، وإعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام.

وأشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة، وتم تحرير 12 محضر إعدام و4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و12 محضر نظافة، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال حملة تموينية على المخابز أسفرت عن تحرير 7 محاضر مواصفات و7 محاضر نقص وزن، و4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، و4 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضر تمويني متنوع في حملة آخرى.

وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي، رئيس الحي، أنه تم تحرير 15 محضرا تموينيا في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر نظافة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان إبراهيم نصر.. والصلاة عليه اليوم من الأزبكية

الصحة: 11 وفاة و347 إصابة جديدة بكورونا

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 4.26 مليون شخص عالميًا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

السبت.. إحياء اليوم العالمي للضوء

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقيم أمسية شعرية «أون لاين».. غدًا

«الأعلى للثقافة» يقيم محاضرة حول الشائعات فى وقت الأوبئة.. غدًا

الدولى للتصوير بالشارقة يفتح باب المشاركة أمام المصورين فى العالم

«الحب فى زمن الكورونا» رواية جديدة للكاتبة أمانى التونسى