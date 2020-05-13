تحرير 271 محضرا تموينيا.. وضبط 4 طن أسمدة بسوهاج

تحرير 271 محضرا تموينيا.. وضبط 4 طن أسمدة بسوهاج
الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:45 ص
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 271 محضرا تموينيا متنوعا، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية خارج الجمعيات الزراعية، وذلك خلال حملات تموينية شنتها الوحدات المحلية المختلفة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات (التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين)؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح محمد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.
فيما قال على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم تحرير 29 محضر إشغال طريق، وتحرير 36 محضر صحة، وتحرير 4 محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهي الصلاحية، وإعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام.
وأشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة، وتم تحرير 12 محضر إعدام و4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و12 محضر نظافة، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال حملة تموينية على المخابز أسفرت عن تحرير 7 محاضر مواصفات و7 محاضر نقص وزن، و4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، و4 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضر تمويني متنوع في حملة آخرى.
وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي، رئيس الحي، أنه تم تحرير 15 محضرا تموينيا في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر نظافة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات (التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين)؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح محمد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.
فيما قال على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم تحرير 29 محضر إشغال طريق، وتحرير 36 محضر صحة، وتحرير 4 محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهي الصلاحية، وإعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام.
وأشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة، وتم تحرير 12 محضر إعدام و4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و12 محضر نظافة، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال حملة تموينية على المخابز أسفرت عن تحرير 7 محاضر مواصفات و7 محاضر نقص وزن، و4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، و4 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضر تمويني متنوع في حملة آخرى.
وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي، رئيس الحي، أنه تم تحرير 15 محضرا تموينيا في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر نظافة.