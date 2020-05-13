تحرير 271 محضرا تموينيا.. وضبط 4 طن أسمدة بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 271 محضرا تموينيا متنوعا، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية خارج الجمعيات الزراعية، وذلك خلال حملات تموينية شنتها الوحدات المحلية المختلفة.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات (التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين)؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.وأوضح محمد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.فيما قال على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم تحرير 29 محضر إشغال طريق، وتحرير 36 محضر صحة، وتحرير 4 محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهي الصلاحية، وإعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام.وأشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة، وتم تحرير 12 محضر إعدام و4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و12 محضر نظافة، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال حملة تموينية على المخابز أسفرت عن تحرير 7 محاضر مواصفات و7 محاضر نقص وزن، و4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، و4 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضر تمويني متنوع في حملة آخرى.وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي، رئيس الحي، أنه تم تحرير 15 محضرا تموينيا في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر نظافة.