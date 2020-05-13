محافظ القاهرة: اتباع الإجراءات الاحترازية داخل سوق الزاوية الحمراء الجديد

قال الدكتور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم تطوير سوق الزاوية الحمراء للباعة الجائلين بشكل نموذجي وحضاري، لافتًا إلى أنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل السوق للحفاظ على المواطنين وصحتهم.وأضاف عبدالعال خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فحص أي شحص متردد على السوق، وقياس درجة حرارته قبل دخوله للسوق، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأشار محافظ القاهرة، إلى أن السوق به 209 باكيات ويتكون من دورين، ويضم أنشطة متنوعة من خضروات وفاكهة ولحوم ودواجن، حيث إن السوق يساعد المواطنين ويقضي على البطالة.وأكد أن السوق الجديد مزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة ومرتادي السوق، وبه شبكة إطفاء حريق مطورة وروعيت فيه كل وسائل الأمن الصناعي، وتشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق.