«المحامين» تُبرئ الخواجة من إهدار أموال النقابة في الغردقة

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه لا علاقة للنقيب الأسبق أحمد الخواجة بملف الفساد وإهدار أموال النقابة في ملف قرية الغردقة التابعة للنقابة.وأضاف عطية أنه واضح بالبلاغ وحافظة المستندات السبعة في واقعة إهدار المال العام عدم استغلال الخواجة للموقع المتميز لقرية الغردقة والإهمال عمدًا بعَدم استغلالها طوال 14 عامًا منذ 2006 وحتى مارس 2020، مشددًا على أن النقيب الأسبق ليس له دور في هذا الفساد.كان سامح عاشور نقيب المحامين السابق، رد على اتهامه بإهدار أموال النقابة في ملف قرية الغردقة، بأن هذا الأمر تم في عهد النقيب أحمد الخواجة وليس في فترة إدارته لملف النقابة العامة.