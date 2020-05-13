أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-5-2020 بالبنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم:

تتصدر أسعار العملات يوميا محرك البحث جوجل، وأيضا السوشيال ميديا، بمختلف مسمياتها، للبحث عن تغير الأسعار من حيث الهبوط أو الصعود، وذلك لتجارة الكثير في مصر وخارجها، ويأتي ذلك لتحديات العالم الآن في ظل الظروف المتغيرة بشكل جزري يوميًا وذلك بسبب وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) التي يتصدر العالم كله ويتحكم في البشر بمختلف فئاتهم.وتأتي السطور القادمة بأسعار العملات المختلفة اليوم الاربعاء 13 مايو 2020:شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.68 - 15.78اليورو 16.91 - 17.13الجنيه الإسترليني 19.26 - 19.52فرنسك سويسري 16.08 - 16.28الدينار الكويتي 49.47 - 51.09الريـال السعودي 4.10 - 4.20درهم إماراتي 4.25 - 4.29شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.70 - 15.80جنيه إسترليني 19.27 - 19.56دينار كويتي 48.48 - 50.83ريـال سعودي 4.08 - 4.20درهم إماراتي 4.19 - 4.29اليورو 16.90 - 17.16شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.68 - 15.78يورو 16.91 - 17.17جنيه إسترليني 19.26 - 19.52فرنك سويسري 16.08 - 16.32كرون دنماركي 2.26 - 2.30دينار كويتي 49.47 - 51.09ريـال سعودي 4.102 - 4.20شراء - بيعالدولار أمريكي 15.69 - 15.79يورو 16.95 - 17.13جنيه إسترليني 19.42 - 19.63ريـال سعودي 4.10 - 4.20دينار كويتي 48.41 - 51.03درهم إماراتي 4.21 - 4.29واستلمت مصر مؤخرا 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.