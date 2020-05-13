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محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-5-2020 بالبنوك المصرية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:36 ص
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-5-2020
وسام عطية
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تتصدر أسعار العملات يوميا محرك البحث جوجل، وأيضا السوشيال ميديا، بمختلف مسمياتها، للبحث عن تغير الأسعار من حيث الهبوط أو الصعود، وذلك لتجارة الكثير في مصر وخارجها، ويأتي ذلك لتحديات العالم الآن في ظل الظروف المتغيرة بشكل جزري يوميًا وذلك بسبب وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) التي يتصدر العالم كله ويتحكم في البشر بمختلف فئاتهم.

وتأتي السطور القادمة بأسعار العملات المختلفة اليوم الاربعاء 13 مايو 2020:

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم:


البنك الاهلي المصري
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78
اليورو 16.91 - 17.13
الجنيه الإسترليني 19.26 - 19.52
فرنسك سويسري 16.08 - 16.28
الدينار الكويتي 49.47 - 51.09
الريـال السعودي 4.10 - 4.20
درهم إماراتي 4.25 - 4.29

بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.70 - 15.80
جنيه إسترليني 19.27 - 19.56
دينار كويتي 48.48 - 50.83
ريـال سعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.29
اليورو 16.90 - 17.16


بنك مصر
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78
يورو 16.91 - 17.17
جنيه إسترليني 19.26 - 19.52
فرنك سويسري 16.08 - 16.32
كرون دنماركي 2.26 - 2.30
دينار كويتي 49.47 - 51.09
ريـال سعودي 4.102 - 4.20

أسعار العملات الأجنبية في بنك الإسكندرية
شراء - بيع

الدولار أمريكي 15.69 - 15.79
يورو 16.95 - 17.13
جنيه إسترليني 19.42 - 19.63
ريـال سعودي 4.10 - 4.20
دينار كويتي 48.41 - 51.03
درهم إماراتي 4.21 - 4.29

واستلمت مصر مؤخرا 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.

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