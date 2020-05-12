حكم صيام من أكل وشرب بعد الفجر ظنا أنه لم يؤذن

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، عن سؤال هل يصح صوم من كان نائما ثم استيقظ وأكل وشرب ظنا أن الفجر لم يؤذن بعد.وقال المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، في مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، وهو أنه على الإنسان أن يتحرى الوقت إذا استيقظ من النوم، قبل أن يأكل أو يشرب.وأضاف: "أما إذا قام بدون قصد وغلب على ظنه أن الفجر لم يؤذن، نقول له صيامه صحيح، ويمسك عن الطعام والشراب".وسبق أن أجاب مستشار فضيلة المفتي، على سؤال بشأن حكم شعور الصائم برائحة الطعام في حلقه وهو صائم، بسبب تناوله في السحور، قبل آذان الفجر.وقال عاشور، خلال فقرة "فتوى في دقيقة"، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الذي يفطر هو إدخال الطعام أو الشراب أو أي شيء من الأنف أو الفم أو فتحة الشرج عن عمد".وأضاف: "من وجد في حلقه بقية رائحة طعام، لا يفطر، وإنما هذا شيء سابق قبل الفجر، صومه صحيح، ولا يجب أن ينشغل بذلك".