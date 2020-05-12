خضوع 11 نائبًا للحجر المنزلى بعد إصابة شيرين فراج بـ«كورونا»

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه بعد ثبوث إصابة النائبة شيرين فراج، بفيروس كورونا، صدر قرار بخضوع المخالطين لها من النواب للحجر المنزلي، وعددهم 11 نائبا.وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "البرلمان كان متوقفا وعاد للانعقاد في 3 مايو، ليطلع بدوره في اتخاذ التشريعات اللازمة والضرورية خاصة في ظل أزمة كورونا، وكل النواب وضعوا الكمامة، وحافظوا على المسافة الوقائية وهي أكثر من 120 مترا، ولم يكن هناك سلام بالأيدي".ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار بإرجاء الجلسات، لأن أمامهم عمل كثير، مردفا: "ليس هناك نائب سيتوانى عن القيام بمهامه وحضور الجلسات العامة".وأوضح الخولى، أن هناك صعوبة في إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة لإجراء الجلسات العامة من الناحية الدستورية والقانونية، قائلا: "لم نصل لتقنيات لعقد الجلسة العامة، لكن نتخذ التدابير للوقاية".جاءت نتيجة التحاليل للدكتورة شيرين، عضو مجلس النواب، إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حسبما أبلغ قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة للبرلمان بقيادة المستشار محمود فوزى، وعزلها بمستشفى قصر العينى الفرنساوى بعد ثبوت إيجابية التحليل، لتكون أول حالة إصابة تظهر ما بين أعضاء البرلمان.