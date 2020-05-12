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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الصباح»: لم ترفض أي دولة استقبال رعاياها من الكويت

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:10 م
وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي
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أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي دولة رفضت استقبال رعاياها من الكويت.

وأوضح الشيخ الدكتور أحمد ناصر- في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عبر آلية (أون لاين)، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، التي عقدت اليوم (أون لاين) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالات رفيعة المستوى مع قادة ورؤساء الدول ذات الجاليات الكبيرة في الكويت، وكذلك رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذي أجرى أيضا اتصالات بنظرائه في هذه الدول، مؤكدا التنسيق الكامل والتعاون التام بين الكويت وهذه الدول بخصوص هذا الملف.

وقال الوزير: "لم توجد أي دولة رفضت استعادة مواطنيها من الكويت، وكل الدول ملتزمة بتوفير الرعاية وجميع مستلزمات مواطنيها، لكن ما حدث أن بعض الدول أجرت ترتيبات معينة لعملية إجلاء مواطنيها، كما فعلنا في الكويت في عملية إجلاء مواطنينا، ونؤكد أن جميع تلك الدول أعربت عن تقديرها لما تقوم به الكويت بحق مواطنيها المتواجدين على أرضها".

وأشار الشيخ الدكتور أحمد ناصر إلى أنه خلال الفترة الماضية، ورغم أجواء الإغلاق الجوي الكامل في بعض الدول، ومن بينها مصر، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، وبعض الدول الأخرى، إلا أن تلك الدول، والتي تعتبر جالياتها هي الأكبر في الكويت، بدأت في إجلاء رعاياها، وفي مقدمتها مصر، والهند وبنجلاديش.

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أجرى اتصالات رفيعة المستوى بنظيره السريلانكي في هذا الشأن؛ حيث تم إرسال طاقم طبي من بنجلاديش لتقييم الأوضاع الطبية لرعاياهم، وذلك بالتزامن مع رحلات إجلائهم إلى وطنهم.

وفيما يتعلق بموعد عودة غير الكويتيين المتواجدين في الخارج حاليا، والذين لديهم إقامة سارية، أكد وزير الخارجية الكويتي أن العودة مقصورة حاليا على المواطنين الكويتيين، وأقاربهم من الدرجة الأولى وخادميهم الذين رفقتهم، مشيرا إلى أن أمر عودة حاملي الإقامات إلى الكويت مازال محل دراسة من قبل الجهات المعنية.

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