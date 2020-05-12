مطار مرسى علم يستقبل رحلة قادمة من لندن على متنها 87 عالقًا

استقبل مطار مرسى علم، مساء اليوم الثلاثاء، رحلة طيران جديدة قادمة من مطار لندن وعلى متنها 87 مصريا عالقا، في إطار خطة الدولة لإعادة العالقين بالخارج.وصرح مصدر مسئول بالمطار بأن فريق الحجر الصحي استقبل ركاب الرحلة ووقع الكشف الطبي عليهم، وتم قياس درجات الحرارة، وإجراء عمليات التطهير والتعقيم لحقائب وأمتعة الركاب ونقلهم في مجموعات بحافلات مجهزة ومعقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي، والتي تصل إلى 14 يوما، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.