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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأنصاري: الاختلاط العائلي سبب زيادة الإصابة بكورونا في الفيوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:01 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن أخطر شيء في فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هو فترة الحضانة التي تستمر لمدة 14 يوما، والتى يكون فيها الشخص مصابا ولا تظهر عليه أي أعراض، وتابع: "يكون الوضع أخطر عندما لا يتبع المصاب إجراءات الوقاية"، موضحًا أن زيادة عدد المصابين بالمحافظة تعود للعائلات التي تختلط كثيرا.

وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة الفيوم كانت وسط العائلات، والفرد الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى العائلة كافة.

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