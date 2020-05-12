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تقارير ومتابعات

حقيقة تسريب امتحان الفلسفة والمنطق الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي 2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:59 م
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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ننشر حقيقة تسريب امتحان الفلسفة والمنطق الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي 2020 فأيام قليلة وتنتهي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ويستعد طلاب الصف الأول الثانوي لخوض امتحان الفلسفة وعلم النفس والمنطق غدا الأربعاء الموافق ١٣ مايو، ويعقد إلكترونيا على التابلت بطريقة أون لاين من المنزل بسبب أزمة كورونا، وتتابع الوزارة أول بأول الامتحان من غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

حقيقة تسريب امتحان الفلسفة والمنطق الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي 2020

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب الامتحان على السوشيال ميديا لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله في أغلب الامتحانات غش إلكتروني، وأشارت الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع الامتحانات أول بأول على المنصة الإلكترونية للامتحان، وأشارت الوزارة إلى أن غرفة العمليات بالتعاون مع وزارة الاتصالات تعمل على تتبع الغشاشين على السوشيال ميديا ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقسيم الامتحانات على فترتين، صباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا أما الفترة الثانية من الساعة الثانية عشر ظهرا للثالثة عصرًا، ووفقا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي أن عدد الطلاب الذين يتعدي نسبة ٩٩٪؜ حيث يدخل الطلاب على المنصة ويؤدون الامتحانات إلكترونيا على التابلت.

يبحث كثيرون عن حقيقة تسريب امتحان الفلسفة والمنطق الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي 2020 فقد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أخذ الإجراءات الخاصة بالشهادة الثانوية، وبدأت وزارة التربية والتعليم منذ أمس الاثنين في رفع أرقام الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة وتبدأ المدارس في توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وردا على تساؤلات كثير من الطلاب وأولياء الأمور لطلاب الصف الثالث الثانوي على السوشيال ميديا فقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن جميع الإجراءات التي تعمل الوزارة عليها الآن من أجل طلاب الشهادة الثانوية سيتم الإعلان عنها في ١٥ مايو الجاري، وأكد وزير التربية والتعليم أن الامتحانات ستكون على درجة عالية من التعقيم وسيكون هناك أبواب كثيرة معقمة في اللجان.

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