رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل خطة النواب يكشف حقيقة مخالطته نائبة مصابة بكورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:21 م
ياسر عمر
ياسر عمر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ليس من ضمن النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن أنه ضمن النواب المخالطين لحضور النائبة جلسات اللجنة خلال الأيام الماضية.

وأوضح عمر، لـ"الدستور"، أنه خلال الاجتماعات كان يتواجد على منصة الاجتماعات وليس بجانب الأعضاء، ولم يقم بمخالطة النائبة، متمنيا لها خالص الشفاء من هذا الفيروس.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس، وأنه سيستكمل اجتماعات اللجنة لمناقشة الموازنة العامة للدولة الجديدة، موجها رسالة لمن نشروا أخبارا تؤكد أنه ضمن النواب المخالفين، قائلا: "بطلوا شائعات فنحن نقوم بدور وطني لخدمة الوطن والمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

كيف تورط حازم أبوإسماعيل فى مجزرة رفح الأولى؟

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»