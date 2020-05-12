وكيل خطة النواب يكشف حقيقة مخالطته نائبة مصابة بكورونا

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ليس من ضمن النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن أنه ضمن النواب المخالطين لحضور النائبة جلسات اللجنة خلال الأيام الماضية.وأوضح عمر، لـ"الدستور"، أنه خلال الاجتماعات كان يتواجد على منصة الاجتماعات وليس بجانب الأعضاء، ولم يقم بمخالطة النائبة، متمنيا لها خالص الشفاء من هذا الفيروس.وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس، وأنه سيستكمل اجتماعات اللجنة لمناقشة الموازنة العامة للدولة الجديدة، موجها رسالة لمن نشروا أخبارا تؤكد أنه ضمن النواب المخالفين، قائلا: "بطلوا شائعات فنحن نقوم بدور وطني لخدمة الوطن والمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة".