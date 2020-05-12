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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصاب بكورونا: «شقيقي عزم العائلة على الإفطار و11 نتائجهم إيجابية»

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:19 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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قال أدهم النجدي، مصاب بفيروس كورونا، إن شقيقه الأكبر عزم العائلة على الإفطار نهاية شهر أبريل الماضي، وتجمع 12 فردا من الأسرة مع اتباع الإجراءات الطبية والوقائية، رغم ذلك أصيب الجميع باستثناء الأب بـ"كوفيد19".

وأضاف «أدهم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «عزمنا أخي الكبير على الإفطار يوم 30 أبريل، ورغم أن البيت كبير وجلسنا في أماكن متفرقة إلا أننا أصبنا بالفيروس»، موضحًا أن جميع المصابين في مستشفى العزل بكفر الزيات.

وتابع: «والدي فقط بمستشفى الحميات بشبين الكوم لأنه نتائجه سلبية لكنه يعاني من التهاب رئوي».

ووجه أدهم النجدي، رسالة إلى كافة المصريين قال خلالها: «محدش يتحرك من بيته ونتبع تعليمات وزارة الصحة».

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