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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«غرفة الإسكندرية» تناقش أوضاع المراكز التدريبية في ظل أزمة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:03 م
الإسكندرية
الإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة ريهام عادل، وتحت رعاية، أحمد الوكيل رئيس الغرفة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر تطبيق zoom، لمناقشة أوضاع المراكز التدربية في ظل أزمة فيروس كورونا، وما هي الإجراءات الاحترازية التي يحب اتخاذها خلال هذه الأيام، بحضور عدد من أصحاب المراكز التدربية، والدكتور أحمد مرادي نائب رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة، ورانيا إسماعيل مدير عام الشعب بالغرفة.

قال المهندس إسلام العليمي، عضو اللجنة، إنه منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وهو متوقف عن العمل تمامًا، وبدأ التفكير جديا خلال تلك الأزمة للتحول إلى التدريب "أون لاين"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في أول تدريب "أون لاين" بعد العيد.

وأضاف أن هناك عدة مميزات لمراكز التدريب يمكن إلقاء الضوء عليها لمساعدة تلك المراكز في تخطي الأزمة الحالية، خاصه مع المنافسة العالمية لإتاحة الدورات التدريبيه "أونلاين" كتوفر التدريبات باللغة العربية وهي ميزة لمراكز التدريب المحلية، مما يساعد المتدربين الذين لديهم أزمة في اللغة على الفهم والتدريب بشكل بسيط، كما أن التكلفة المادية أقل بكثير من المراكز العالمية، فمراكز التدريب المحلية ستقدم عروض مختلفة لتخفيض الأسعار.


من جانبها، أضافت ريهام عادل، خلال الاجتماع، أنه يجب زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية التدريبات "أون لاين"، وأنه يمكن الحصول على التدريبات "أون لاين" من المراكز التدربية المحلية، إضافة إلى توجيه الوعي بطرق الدفع الإلكتروني، وكيفية التعامل بشكل بسيط وأمن في نفس الوقت.

وأكدت أنه يجب توعية أصحاب المؤسسات والشركات بأهمية تقديم التدريب للموظفين، وأن التدريب سيؤدي إلى نتيجة إيجابية لأي مؤسسة أو شركة في النهاية، مضيفة أن اللجنة ستعمل على وضع برنامج لمحاولة إنقاذ أوضاع المراكز التدربية خلال تلك الفترة، وسيتم الإعلان عنه في أقرب وقت.

وأشارت إلى أنه يجب توفير الدعم الكامل للمراكز التدربية، لأن وضعهم الحالي صعب تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، ويجب الحفاظ على تلك المراكز ومواردها، حتى لا تكون العواقب أصعب من الوضع الحالي.

في نفس السياق، أكد الدكتور أحمد مرادي نائب رئيس لجنة إدارة التنمية والموارد البشرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن الوضع الحالي صعب للغاية، مؤكدًا أن مصر من الدول التي تأخرت كثيرًا في الدخول لعالم التدريبات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه يجب لعبور أزمة كورونا، يجب الاهتمام بتقديم محتوى تدريبي "أون لاين" متميز ومتخصص، يهتم بشكل أساسي بالمحتوى الذي يقدمه، كما يهتم بالبحث عن المنصة المناسبة للتدريب الخاص بكل مركز.

وأوضح أن يجب اعتبار تلك الأزمة الحالية، هي البداية الحقيقية لتطوير المراكز التدربية، وتطوير طريق التدريب، والبدء في التدريبات "أون لاين"، حتى بعد انتهاء الأزمة، والبحث عن حلول أخرى تتناسب مع كل مركز تدريبي.

كما أشارت الدكتورة منى عكاشة عضو اللجنة ومالكة مركز تدربيي متخصص في تقديم الاستشارات والتدريبات، أن المراكز التدربيبة تأثرت بشكل كبير في ظل أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن المراكز التدريبية المحلية تواجه تنافسا كبيرا مع المراكز العالمية التي تقدم تدريب "أون لاين" مجانًا خاصة في ظل الوضع العالمي الراهن.

وأضافت أنه يجب تدريب المدربين على استخدام البرامج الإلكترونية المتخصصة في التدريب، والمشاركة في دعمهم، لكي يتمكنوا من تحويل تدريباتهم إلى "أون لاين"، مؤكدة أن الشركات خلال تلك الفترة أصبحت تقلل من التعامل مع مراكز الاستشارات والتدريبات، لتقليل النفقات، مما أثر بشكل كبير على أوضاع المراكز التدريبية.

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