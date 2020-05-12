ارتفاع إصابات كورونا بتركيا لـ141 ألفًا و3894 وفاة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم، عن تسجيل 53 وفاة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، بجانب تسجيل 1704 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح الوزير التركي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا وصلت إلى 3 آلاف و894 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 141 ألفا و475 حالة.وقال وزير الصحة التركي، إن كفاحهم مستمر ضد الفيروس يكون بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.يذكر أن حكومة رجب أردوغان، تعرضت إلى انتقادات حادة بعد فشلها في مواجهة الوباء والتسبب في تفشيه بصورة غير مسبوقة، بسبب التكتم على وجوده منذ البداية.